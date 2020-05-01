انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الاخرى (أسعار الصرف)

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شهد الريال اليمني تراجعا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن بعد تحذير البنك المركزي من توقف نشاطه وانهيار العملة الوطنية، جراء نهب الانتقالي مليارات الريالات من الاحتياطي النقدي.
فيما يلي أسعار الصرف مساء اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء وعدن:
سعر الصرف في صنعاء
شراء:
الدولار الأمريكي: 598
الريال السعودي: 157.8
بيع:
الدولار الأمريكي: 600
الريال السعودي: 159
سعر الصرف في عدن
شراء:
الدولار الأمريكي:694
الريال السعودي: 182.5
بيع:
الدولار الأمريكي: 697
الريال السعودي: 183.5