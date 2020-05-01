آخر الاخبار

#دارك_أمانك .. حملة توعوية واسعة أطلقتها الجمعية اليمنية للفنون والتصميم للوقاية من ”كورونا“ الأمين العام للأمم المتحدة: هناك عقبات لا تمكننا من تنفيذ قراراتنا بشأن وقف النزاع في اليمن انهيار حوثي كبير بصرواح وفشل هجوم اختراق ”مأرب“ وصفهم بـ”مسيرة اللصوص“.. ”طارق صالح“ يهاجم الحوثيين ويؤكد انهم “خصم سيئ لا دين له ولا أخلاق ولا مروة“ فوائد لن تتخيلها لتناول الفول في السحور يوميا انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الاخرى (أسعار الصرف) مطالبة دولية بالكشف عن مصير صحفي يمني مفقود منذ اسبوعين البنك المركزي يدق ناقوس الخطر ويحذر من توقف نشاطه وانهيار العملة بعد نهب الانتقالي 10.5 مليار السودان يعلن عودة معظم جنوده من اليمن بعد فرض الحظر.. خليجيون يتحركون بطائرات خاصة

انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الاخرى (أسعار الصرف)

السبت 16 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 3161

 

شهد الريال اليمني تراجعا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن بعد تحذير البنك المركزي من توقف نشاطه وانهيار العملة الوطنية، جراء نهب الانتقالي مليارات الريالات من الاحتياطي النقدي.

فيما يلي أسعار الصرف مساء اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء وعدن:

سعر الصرف في صنعاء

شراء:

الدولار الأمريكي: 598

الريال السعودي: 157.8

بيع:

الدولار الأمريكي: 600

الريال السعودي: 159

سعر الصرف في عدن

شراء:

الدولار الأمريكي:694

الريال السعودي: 182.5

بيع:

الدولار الأمريكي: 697

الريال السعودي: 183.5 

إقراء أيضاً
السعودية تستأنف توسعة الحرم المكي بمواصفات ومخططات تعد الأكبر في تاريخ المشاعر ال
مجموعة بن لادن أكبر شركة إنشاءات سعودية تغرق في ديون بالمليارات
للمرة الأولى... ثلاث مطارات سعودية تحقق إنجازا غير مسبوق وفق شهادة منظمة دولية شه
دبي تمنح الإقامة الذهبية لذوي هذه التخصصات
الاقتصاد السعودي يتجاوز السيناريو الأسوأ .. ماذا صنع الأمير محمد بن سلمان حتى تج
ضربة موجعة وجديدة لبنوك الإمارات بعد أكبر عملية احتيال تعرضت لها
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس