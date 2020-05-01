انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الاخرى (أسعار الصرف)

السبت 16 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب

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شهد الريال اليمني تراجعا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن بعد تحذير البنك المركزي من توقف نشاطه وانهيار العملة الوطنية، جراء نهب الانتقالي مليارات الريالات من الاحتياطي النقدي.

فيما يلي أسعار الصرف مساء اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء وعدن:

سعر الصرف في صنعاء

شراء:

الدولار الأمريكي: 598

الريال السعودي: 157.8

بيع:

الدولار الأمريكي: 600

الريال السعودي: 159

سعر الصرف في عدن

شراء:

الدولار الأمريكي:694

الريال السعودي: 182.5

بيع:

الدولار الأمريكي: 697

الريال السعودي: 183.5