اليمن تقرر اغلاق أهم منافذها الحدودية مع السعودية مجددا.. لهذه الأسباب؟ البنك المركزي يدق ناقوس الخطر ويحذر من توقف نشاطه وانهيار العملة بعد نهب الانتقالي 10.5 مليار السودان يعلن عودة معظم جنوده من اليمن بعد فرض الحظر.. خليجيون يتحركون بطائرات خاصة مستشار بن زايد : يغازل قطر ويعترف بالهزيمة أمام تيار الإخوان دولة اسيوية تحقق رقما قياسيا لمشتركي قناة قيامة أرطغرل خلال عدة أيام أول دولة في العالم تعلن السيطرة الكاملة على فيروس كورونا وتستأنف الحياة خبر سار لكل دول العالم.. سعر علاج كورونا في متناول الجميع وهذه مواصفاته السعودية تكشف عن غرامات تطال من يقوم بإنهاء التعاقد مع الوافدين بطريقة غير مشروعة توجيهات ملكية : الملك سلمان يحسم قضايا النسب قبل إجراءات اللعان بين الزوجين
قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين إن الحكومة الانتقالية بالسودان نجحت في إعادة غالبية الجنود السودانيين الذين تم إرسالهم للحرب باليمن.
وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن الحكومة تتعامل مع ملف اليمن كواحدة من مشكلات ورثتها من النظام السابق.
وقد رحبت أحزاب سودانية بالخطوة رغم وصفها بالمتأخرة، بينما يرى خبراء عسكريون أن ملف الجنود السودانيين في اليمن هو بيد المكون العسكري بعيدا عن المدنيين.