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السودان يعلن عودة معظم جنوده من اليمن

السبت 16 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين إن الحكومة الانتقالية بالسودان نجحت في إعادة غالبية الجنود السودانيين الذين تم إرسالهم للحرب باليمن.

وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن الحكومة تتعامل مع ملف اليمن كواحدة من مشكلات ورثتها من النظام السابق.

وقد رحبت أحزاب سودانية بالخطوة رغم وصفها بالمتأخرة، بينما يرى خبراء عسكريون أن ملف الجنود السودانيين في اليمن هو بيد المكون العسكري بعيدا عن المدنيين.

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