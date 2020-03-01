اطباء بلا حدود تتحدث عن مدى تفشي كورونا في اليمن

الجمعة 15 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-عدن

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أكدت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة، صعوبة تحديد مدى تفشي فيروس كورونا في اليمن، لضعف قدرة المنشآت الطبية بسبب الحرب.

وقالت المنظمة في تغريدات لبعثتها في اليمن على تويتر أن السلطات أعلنت عن خمسة وثمانين حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يوم الخميس بينهم اثنتا عشرة حالة وفاة، مشيرة إلى أن القدرة على إجراء فحوص كشف الفيروس محدودة للغاية، ومن المستحيل معرفة المدى الكامل لانتشاره.

وأضافت المنظمة أن لديها فريقا من الموظفين المحليين والدوليين يعملون على مدار الساعة في مركز علاج كورونا الذي تديره في مستشفى الأمل بعدن، لتقديمه للمرضى، مؤكدة أن السلطات الصحية المحلية تظل مسؤولة عن استجابة فيروس كورونا الشاملة في عدن.