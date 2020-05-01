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اليمن تسجل أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد «آخر احصائية رسمية»

الجمعة 15 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص
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سجلت اليمن اعلى نسبة اصابة بكورونا يوم الجمعة ، منذ تسجيل اول حالة اصابة مؤكدة في العاشر من ابريل الماضي.

ونشرت لجنة الطوارئ اليمنية في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا.

واعلنت اللجنة تسجيل (21) حالة إصابة جديدة مؤكدة بينها (3) وفيات وتوزعت الحالات كما يلي:

(13) محافظة عدن.

(8) محافظة حضرموت بينها (3) وفيات.

 بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ العاشر من أبريل إلى (106) حالة، بينها (15) حالة وفاة.

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