بيان هام للجنة الأمنية بحضرموت يتوعد «مليشيات الانتقالي»

الجمعة 15 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت(شرقي اليمن)، منع أي تشكيلات مسلحة خارج نطاق أجهزة الدولة الرسمية.

وقالت اللجنة الأمنية، في بيان لها، إنها "وقفت في اجتماعها المنعقد أمام الدعوة المشبوهة لتدشين عمل تشكيلات عسكرية خارج نطاق مؤسسة الجيش والأمن تهدف إلى مقاومة السلطات الشرعية بالوادي والصحراء ومناطق أخرى" في اشارة لمليشيات الانتقالي.

وأكدت أمنية وادي حضرموت، أنها تؤيد بيان اللواء الركن فرج سالمين محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية وتلتزم بتنفيذ توجيهاته للأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة بمنع أي تشكيلات مسلحة خارج نطاق الأجهزة الرسمية للدولة.

وأشارت إلى أنها خولت الأجهزة المختصة كلا في نطاق ومجال اختصاصه بالتعامل مع أي تشكيلات من هذا النوع حسب النظام القانون .

وأهابت اللجنة الأمنية بجميع المواطنين والمكونات الحزبية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الالتفاف والتكاتف خلف قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والوادي والصحراء وتجنيب محافظة حضرموت الدخول في أي صراعات تستهدف حالة الاستقرار و الحفاظ على مؤسسات الدولة كمظلة يستظل بها الجميع.

وأمس الأول الأربعاء، وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، محافظ حضرموت بتعزيز اليقظة العسكرية ومتابعة ورصد ما وصفها بـ"العناصر المارقة" التي تحاول عبثاً زعزعة امن واستقرار حضرموت والوطن عمومًا.

وجاء ذلك عقب إعلان ميلشيات الانتقالي الإماراتي، بدء التمرد على القوات الحكومية في حضرموت ومواجهتها بالسلاح في محاولة لاستنساخ فوضى عدن وسقطرى.