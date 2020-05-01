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دولة عربية تسجيل 2307 إصابات جديدة بكورونا بيوم واحد بشكل رسمي

الجمعة 15 مايو 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلنت الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 2307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية منهم 75% ذكور بينما 25% من الإناث ليرتفع الإجمالي إلى 49,176.

 وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي اليومي إن إجمالي حالات التعافي في المملكة 21,869.

وأضاف المتحدث أن الصحة السعودية أجرت أكثر من نصف مليون فحص لفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية أن 27015 حالة نشطة بين المصابين بينما 167 حالة حرجة.

وأعلن ارتفاع حالات الوفاة في المملكة إلى 292 حالة، بعد تسجيل 9 حالات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينهم سعودية والباقون من جنسيات أخرى.

كان محمد العبد العالي قد قال في مؤتمر أمس الخميس حول كورونا، "كلنا مسؤولون، أرجوكم ابتعدوا عن التجمعات، وتقيدوا بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشة عند الخروج، ومداومة غسل اليدين، وعدم لمس الأسطح والوجه".

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