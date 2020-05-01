وزير الإعلام اليمني يحذر من كارثة صحية بسبب كورونا في مناطق المليشيات الحوثية

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جدد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، اتهامه لمليشيا الحوثي الانقلابية بشأن إخفاء الحقائق لأرقام المصابين بوباء كورونا في مناطق سيطرتها. وحذر الأرياني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، من كارثة صحية في مناطق سيطرة المليشيا بسبب كورونا في ظل سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وانعدام الخدمات الطبية.
وحمل وزير الإعلام اليمني مليشيا الحوثي المسؤولية كاملة عن تردي الخدمات الصحية وإعاقة جهود الحكومة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء، ومحاولة استغلاله لابتزاز المنظمات الدولية دون اكتراث بمعاناة ومصير ملايين المواطنين، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل وتكثيف الضغوط على المليشيا الحوثية لانتهاج مبدأ الشفافية في التعامل مع الجائحة.