الدفاع اليمنية: قواتنا المسلحة الآن أكثر قدرة وأشد بأسا وفي أتم استعدادها وجاهزيتها لمواجهة المشاريع الصغيرة والمليشيا المتمردة التي تحاول حرف مسار المعركة

الجمعة 15 مايو 2020 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت صحيفة ”26 سبتمبر“، الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية، الخميس 14 مايو/أيار، ان ”البلاد محمية بقواتها المسلحة التي نذرت نفسها لحماية مصالح الشعب ومواجهة المشاريع الصغيرة بصيغها المختلفة“.

وأكدت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر، الخميس، ان ”القوات المسلحة الآن أكثر قدرة وأشد بأسا وفي أتم استعدادها وجاهزيتها لمواجهة المشاريع الصغيرة والمليشيا المتمردة والتنظيمات الإرهابية التي تحاول العمل على تقويض مؤسسات الدولة وحرف مسار المعركة الوطنية“.

وأشارت الى ان ”كل ما يتطلع إليه الشعب اليمني، سيتحقق على يد القوات المسلحة شاء من شاء وأبى من أبى“.

وتابعت: ”أمام كافة القوى التي لاتزال متمسكة بمصالحها الضيقة ومصالح أجندة داعميها المتربصين باستقرار اليمن فرصة تاريخية للتخلي عن أجندتهم وتغليب مصلحة وطنهم وتنفيذ اتفاق الرياض قبل أن تلحق بهم الهزيمة العسكرية من قبل أبطالنا المخلصين لقضايا وطنهم ومصلحة بلادهم وتطلعات شعبهم“.

ومضت قائلة: ”لقد حان الوقت للبدء بإحلال التعافي والتوجه نحو البناء والتنمية وإصلاح ما أفسدته المليشيات المسلحة خصوصا في الظرف الراهن الذي تفشت فيه الأوبئة والأمراض وتضاعفت بسببها معاناة الناس وآلامهم بشكل غير مسبوق، وهو ما سيتم العمل عليه بالسلم أو الحرب“.

وأكدت الصحيفة ان ”تمسك اليمنيين بمشروع الدولة في نظامها الجمهوري وصيغتها الاتحادية مبدأ ثابت تقف خلفه إرادة صلبة لا تقبل الانكسار واللين والمساومة، وهو ما يجب أن يعيه العالم أجمع وذوو المشاريع الصغيرة والمصالح الضيقة الخادمة لأجندة الخارج وأطماع المتربصين“.