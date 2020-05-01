قيادات ”الانتقالي الجنوبي“ تستولي على 10 مليار ريال من البنك المركزي و”الزبيدي“ ينقلب على ”شلال“ بعد خلافات مالية

الجمعة 15 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تدول ناشطون يمنيون على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس 14 مايو/أيار، وثائق تفيد باستيلاء ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا، على نحو 10 مليار ريال يمني من البنك المركزي.

وتتضمن الوثائق توجيهاً من أحمد سعيد بن بريك، رئيس ما يسمى "الإدارة الذاتية للجنوب" والقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقال، إلى نائب مدير البنك المركزي، شكيب الحبيشي، بصرف مبلغ أربعة مليار ونصف المليار ريال يمني كمرتبات لأمن عدن وألوية أسسها شلال علي شايع في الضالع عقب احداث أغسطس 2019 الأخيرة.

والجدير بالذكر انه لايوجد أي بند يسمح بصرف مرتبات إدارة أمن عدن التي لاتتجاوز نصف مليار ريال بالإضافة إلى عدم وجود أي بند تحت عنوان "رواتب ألوية المقاومة الجنوبية" في سجلات البنك المركزي، بحسب مصادر مالية.

وتظهر وثيقة اخرى بتاريخ الأربعاء، 13 مايو 2020، موقعة من مدير خدمات البنك المركزي "إلى من يهمه الأمر"، بالسماح بمرور سيارة "دِيَنّا" على متنها عشرة مليارات ريال، برفقة الملازم "قاسم محمد عبدالله الثوباني".

وتفجرت مؤخرا خلافات بين أجنحة المجلس الانتقالي أطرافها عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وشلال شايع، الأمر الذي اضطر ”الزبيدي“ إلى تعيين، عبدالسلام صالح حُميد هادي (مدير شركة النفط السابق، وأحد أبناء قرية عيدروس)، رئيساً للجنة الاقتصادية التابعة للمجلس.