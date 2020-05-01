الحوثيون يعلنون الإفراج عن 16 محتجزًا في صنعاء قالو انه تم احتجازهم بسبب قيامهم بـ”أنشطة مشبوهة“ تخدم التحالف

الجمعة 15 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الخميس 14 مايو/أيار، إطلاق سراح 16 ممن وصفتهم بـ"المغرر بهم"، والذين قالت إنها احتجزتهم بسبب قيامهم بـ"أنشطة مشبوهة" تخدم التحالف العربي

وذكرت وكالة "سبأ" للأنباء بنسختها الحوثية: "تم الإفراج في صنعاء اليوم عن 16 من المغرر بهم الذين تم التحفظ عليهم من قبل الجيش واللجان الشعبية (مسلحون حوثيون)".

ونقلت الوكالة عن نائب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية في الجماعة، العميد حسين هاشم، قوله إن "المفرج عنهم من المسجلين في كشوفات تبادل الأسرى، وتم التحفظ عليهم بناءً على معلومات استخباراتية لقيامهم بأنشطة مشبوهة تخدم العدوان".

ولم يقدم هاشم أي تفاصيل عن المفرج عنهم، ومتى تم توقيفهم، وعلى أي خلفية تم إطلاق سراحهم.

ومؤخرا، أعلن الحوثيون مرارا الإفراج عن محتجزين تقول منظمات حقوقية إنه "تم اختطافهم" من عدة مناطق في اليمن؛ بذريعة تأييدهم للحكومة اليمنية أو التحالف العربي.

فيما تشير تقارير حقوقية إلى مواصلة الحوثيين "اختطاف" الآلاف بينهم سياسيون وعسكريون وصحفيون وأكاديميون، غير أنه لا توجد إحصائية دقيقة وموثقة بشأن الأعداد.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.