”ماثيو هيدجز“ ينتقد وزير الخارجية البريطاني ويدعوه للضغط على الامارات لوقف تصعيدها في اليمن بدلا من شكرها قيادات ”الانتقالي الجنوبي“ تستولي على 10 مليار ريال من البنك المركزي و”الزبيدي“ ينقلب على ”شلال“ بعد خلافات مالية الحوثيون يعلنون الإفراج عن 16 محتجزًا في صنعاء قالو انه تم احتجازهم بسبب قيامهم بـ”أنشطة مشبوهة“ تخدم التحالف انفراجة وشيكة.. الأمم المتحدة تعلن عن ”خارطة طريق قابلة للتنفيذ“ لتحقيق السلام في اليمن وتكشف عن مسودات اتفاقيات يتم التفاوض حولها السعودية تستأنف توسعة الحرم المكي بمواصفات ومخططات تعد الأكبر في تاريخ المشاعر المقدسة تفاصيل اجتماع قبلي موسع لقبائل ”أرحب“ بأخماسها لمناقشة قضية مسؤول حكومي معتقل في السعودية.. رسالة لـ”هادي“ و“محسن“ وقيادة المملكة وفاة محام أردني أثناء البث المباشر على الفيسبوك (فيديو) أكثر من ألف صاروخ أمريكي إلى السعودية كارثة حقيقية تواجه عدن .. المبعوث يعلن من مجلس الأمن موقفا من الانتقالي وما يحدث في الجنوب خاصية جديدة غير مسبوقة في واتساب
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "مارتن غريفيث"، الخميس 14 مايو/أيار، تقديم خارطة طريق "قابلة للتنفيذ"، للأطراف اليمنية، لتحقيق السلام في البلاد.
واعتبر المبعوث الأممي أن تفعيل الخارطة متروك لـ"من يمتلكون السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات".
جاء ذلك في إفادة قدمها "غريفيث"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، بشأن الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن.
وفي إفادته، حذر "غريفيث"، من أن"فيروس كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي يهددان بالمزيد من المحن في اليمن الذي عانى بالفعل أكثر من أي دولة أخرى".
وأضاف: "الأمم المتحدة قدمت خارطة طريق قابلة للتنفيذ، والأمر متروك لمن يمتلكون السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات لتحقيق ذلك".
وأعرب في إفادته، عن شعوره بـ"الإحباط إزاء الموقف العسكري الذي يدعو للقلق الخاص".
وأضاف أنه "مصدوم من إعلان المجلس الانتقالي (الجنوبي) والخطوات اللاحقة التي اتخذت، حكمًا ذاتيًا في محافظات الجنوب".
ومضى قائلا: "التوترات العسكرية تتصاعد في الجنوب خاصة في محافظتي أبين وسقطرى، وإني من هنا أدعو إلى ضبط النفس، وأدعو المجلس الانتقالي والحكومة إلى التطبيق الفوري لاتفاقية الرياض".
وأقر "غريفيث"، بأن "هناك مفاوضات جارية (بين الأطراف اليمنية برعاية أممية) حاليا لوقف إطلاق النار، وأن المفاوضات استفادت من الدعم الدبلوماسي الإقليمي والدولي المتضافر"، دون تفاصيل أكثر.
واستدرك قائلا: "اليمنيون محقون في الشعور بالإحباط من بطء الوتيرة، ونأمل بأن تكلل هذه المفاوضات بنجاح قريبا، وأن تستجيب مباشرة لنداءات اليمنيين الذين يحتاجون بشدة إلى عودة قدر من الهدوء إلى حياتهم".
ولفت "غريفيث"، إلى أن "مسودات الاتفاقيات التي يتم التفاوض بشأنها مع جميع الأطراف ستضع اليمن في بداية إعادة مسار الإعمار والمصالحة".
واستطرد أن "هذا المستقبل واقعي وممكن بشكل كبير".
وأعرب "غريفيث"، عن "القلق الشديد بشأن تفشي فيروس كورونا وأمراض تشمل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك، جنوبي اليمن".
كما أشار إلى أن "السيول الغزيرة كشفت ضعف البنية التحتية، وفاقمت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي كانت سيئة بالفعل، وأصبحت الخدمات العامة على حافة الانهيار".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن مصدر حكومي يمني، للأناضول، وفاة أكثر من 600 شخص (بينهم 6 مسؤولين حكوميين) بفيروسات وأوبئة غامضة تجتاح محافظة عدن (جنوب غرب)؛ فيما لم تصدر إفادة رسمية من السلطات بهذا الصدد.
وتتصاعد المواجهة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، مذ أعلن الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حكمًا ذاتيًا في محافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.
ووقعت الحكومة والمجلس الانتقالي اتفاقًا بالعاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.