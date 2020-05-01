السعودية تستأنف توسعة الحرم المكي بمواصفات ومخططات تعد الأكبر في تاريخ المشاعر المقدسة

الخميس 14 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-مارب

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الأربعاء، معاودة العمل في مشروع التوسعة الثالثة للحرم المكي الأكبر في تاريخ المشاعر المقدسة، بعد توقف قرابة شهرين فرضته إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة عبر موقعها في تويتر:"بناءً على الأمر السامي الكريم بالسماح لشركات المقاولات ممارسة أنشطتها، الرئاسة تصدر رخص أعمال مشاريع التوسعة السعودية الثالثة".

ونشرت الرئاسة صورًا توثق جانبًا من مشاريع التوسعة التي تشمل عدة مواقع في الحرم المكي المقدس والمناطق المحيطة به.

وكانت الرئاسة قد أعلنت في، 25 مارس/آذار الماضي، إغلاق التوسعة السعودية الثالثة بالتزامن مع سلسلة إجراءات لمواجهة كورونا، بينها إغلاق الحرمين الشريفين أمام المصلين والزوار والمعتمرين، وتعليق العمرة بشكل كامل، وقصر إقامة الصلوات في الحرمين الشريفين على أئمتهما وعدد محدود من العاملين، بالتزامن مع إعلاق جميع مساجد البلاد.

وبدأت السعودية مشروع التوسعة الثالثة في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في العام 2008، وهي أضخم توسعة للحرم المكي عبر العصور، ولايزال العمل جاريًا منذ ذلك الحين على مشاريعها المتعددة.

وتشمل مشاريع التوسعة التي تم إنجاز الكثير منها خلال السنوات الماضية: مبنى التوسعة الرئيس للمسجد الحرام، وتوسعة المسعى الذي افتتح سابقًا، وتوسعة المطاف والساحات الخارجية والجسور والمساطب، ومجمع مباني الخدمات المركزية، ونفق الخدمات، والمباني الأمنية، والمستشفى، وأنفاق المشاة، ومحطات النقل والجسور المؤدية إلى الحرم، والطريق الدائري الأول المحيط بمنطقة المسجد الحرام، والبنية التحتية، وتشمل: محطات الكهرباء، وخزانات المياه، وتصريف السيول.