وفاة محام أردني أثناء البث المباشر على الفيسبوك (فيديو)

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توفي المحامي الأردني، أكرم هيلات، خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.
وكان هيلات يتحدث عن أعمال المحامين ما بعد جائحة كورونا قبل أن يتوفاه الله، وذلك بحسب ما وثقه المقطع المصور.
من جهته، نعى نقيب المحامين، مازن رشيدات هيلات، قائلا: "أنني إذ أعزي نفسي وزوجته وأولاده وأهله وعشيرته لأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ونحن معهم الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته".
وتداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل فجر الأربعاء، مقطع الفيديو المؤلم، الذي يوثق لحظة وفاة المحامي.
ويوثق المشهد إصابة هيلات بنوبة قلبية.