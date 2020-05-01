أكثر من ألف صاروخ أمريكي إلى السعودية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء إن شركة بوينغ ستزود المملكة العربية السعودية بأكثر من ألف صاروخ.
وأضاف البنتاغون أن الشركة ستصدر للرياض نحو 650 صاروخا من طراز (SLAM ER) - صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن.
وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية فإن الرياض وقعت عقدا مع الشركة بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخا (SLAM ER) إلى السعودية.
يذكر أن مدى هذه الصواريخ يصل إلى 270 كم، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028.
الصواريخ 125 كم.