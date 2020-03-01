كارثة حقيقية تواجه عدن .. المبعوث يعلن من مجلس الأمن موقفا من الانتقالي وما يحدث في الجنوب

الخميس 14 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث مايسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا الى ضبط النفس والعمل على تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال غريفيث في إحاطة امام مجلس الأمن الدولي، إن الأمم المتحدة قلقة ازاء إجراءات المجلس الانتقالي الأخيرة، في الوقت الذي تواجه عدن كارثة حقيقية.

واوضح غريفيث في إحاطته "إنني منزعج من إعلان المجلس الإنتقالي الجنوبي ومحاولته للسيطرة على المؤسسات المحلية في ‎عدن".

وأضاف غريفيث أن التوترات العسكرية تتصاعد في الجنوب، خاصة في أبين و ‎سقطرى.

وأردف غريفيث قائلاً "يساورني قلق عميق بشأن الوضع في الجنوب، يواجه سكان ‎عدن تفشي ‎كوفيد 19 وأمراض تشمل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك".

وشدد غريفيث على ضرورة مساعدة اليمن في مواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر بمعدل غير معروف.

وفي الوقت الذي أكد غريفيث مشاركة الحكومة والحوثيين بإيجابية بشأن مقترحات إنهاء الحرب، أعرب عن احباطه إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة ومأرب.