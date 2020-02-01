خاصية جديدة غير مسبوقة في واتساب

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يعتزم تطبيق المحادثات الشهير "واتساب" إتاحة خاصية جديدة تسمح بإجراء مكالمات الفيديو بمشاركة ما يصل إلى 50 شخصاً في خطوة اعتبرت على نطاق واسع إعلان منافسة صريحاً للتطبيقات الشهيرة في هذا المجال على غرار Zoom و Skype وGoogle Meet.
وقامت شركة فيسبوك المالكة للتطبيق بإتاحة نسخة تجريبية لعدد محدود للوقوف على المميزات والعيوب والعمل على تلافيها، قبل أن يتم طرحها للجمهور بصفة رسمية، بحسب ما ذكره موقع Tech Radar المتخصص في أخبار التكنولوجيا.
ومن خلال اختصار داخل التطبيق سيتم نقل المستخدم إلى غرف الدردشة في "Facebook Messenger" حيث يمكن للمستخدم حينها إنشاء غرفة خاصة به ودعوة الأشخاص الذين يود محادثاتهم من خلال خاصية الفيديو أو إنشاد غرف المحادثة تلك بصورة مباشرة من خلال التطبيق نفسه.
ومؤخرا، أدخل "واتساب" تحديثا جديدا يسمح بإجراء الاتصال عبر خاصية الفيديو ما بين 8 أشخاص، فيما سيسمح التحديث الجديد بإضافة المزيد من الأشخاص في وقت سيعمل التحديث الجديد على أنظمة أندرويد وآبل.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي إبان الإعلان للمرة الأولى عن غرف المحادثة الخاصة بـ" Facebook Messenger"، أشار مارك زوكربيرغ إلى أن الخاصية الجديدة سيتم إتاحتها من خلال التطبيقات الأخرى التابعة لعملاق التواصل الاجتماعي على غرار "واتساب" و"إنستغرام".
ويتزايد التركيز على تطبيقات الفيديو بالتزامن مع جائحة كورونا والحاجة المحلة إلى منصات للتواصل عبر تلك التقنية بكفاءة عالية تسمح بتدفق العمل بصورة طبيعية.