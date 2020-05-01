ارتفاع عدد مصابي الملاهي الليلية والسلطات تعد بسرية الفحوصات

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أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المرتبطة بالعدوى الجماعية في الملاهي الليلية في حي إيتايون في سيئول وصل إلى 142 حالة.
وقالت المراكز الكورية إن نهاية هذا الأسبوع ستكون منعطفا حاسما يحدد ما إذا كانت العدوى الجماعية في الملاهي الليلية في حي إيتايون ستؤدي إلى انتشار على نطاق المجتمع.
وذكرت السلطات الصحية أنها لا تزال تكافح من أجل تتبع حوالي 2,500 شخص على صلة بالعدوى الجماعية في حي إيتايون.
وقالت مديرة المراكز الكورية لمراقبة الأمراض والوقاية منها جونغ أون-كيونغ، إن السلطات الصحية تضمن عدم كشف هويات الذين يخضعون لاختبار الكشف عن الفيروس لحماية خصوصية زوار حي إيتايون، الذي يعد مقصدا للمثليين في العاصمة الكورية الجنوبية، والذي بات ينظر إليه على أنه بؤرة تفشي الموجة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد.
يشار إلى أن كوريا الجنوبية سجلت 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الخميس.