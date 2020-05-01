الحكومة تعلن اغلاق منفذ الوديعة وتحدد المسموح بعبورهم

الخميس 14 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-سبأ

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اعلنت الحكومة، اليوم الخميس، اغلاق منفذ الوديعة البري مؤقتاً أمام حركة المسافرين بعد استكمال استيعاب العالقين في المنفذ بحسب كشوفات القنصلية العامة في جدة.

واوضحت الحكومة، بان قرار الاغلاق المؤقت يأتي لاتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات التنفيذية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).. مؤكدة استمرار حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني، والحالات الخاصة التي سيتم التنسيق حولها بين القنصلية اليمنية في جدة والسلطات في المملكة العربية السعودية.

وكان قد سُمح الأسبوع الماضي لليمنيين العالقين في الجانب السعودي من الدخول عبر منفذ الوديعة الى اليمن بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لقضاء مدة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، وتأمين السكن لهم واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والأمنية الاحترازية حتى انتهاء مدة الحجر الصحي البالغة 14 يوما.