الحكومة تعلن اغلاق منفذ الوديعة وتحدد المسموح بعبورهم

”ماثيو هيدجز“ ينتقد وزير الخارجية البريطاني ويدعوه للضغط على الامارات لوقف تصعيدها في اليمن بدلا من شكرها قيادات ”الانتقالي الجنوبي“ تستولي على 10 مليار ريال من البنك المركزي و”الزبيدي“ ينقلب على ”شلال“ بعد خلافات مالية الحوثيون يعلنون الإفراج عن 16 محتجزًا في صنعاء قالو انه تم احتجازهم بسبب قيامهم بـ”أنشطة مشبوهة“ تخدم التحالف انفراجة وشيكة.. الأمم المتحدة تعلن عن ”خارطة طريق قابلة للتنفيذ“ لتحقيق السلام في اليمن وتكشف عن مسودات اتفاقيات يتم التفاوض حولها السعودية تستأنف توسعة الحرم المكي بمواصفات ومخططات تعد الأكبر في تاريخ المشاعر المقدسة تفاصيل اجتماع قبلي موسع لقبائل ”أرحب“ بأخماسها لمناقشة قضية مسؤول حكومي معتقل في السعودية.. رسالة لـ”هادي“ و“محسن“ وقيادة المملكة وفاة محام أردني أثناء البث المباشر على الفيسبوك (فيديو) أكثر من ألف صاروخ أمريكي إلى السعودية كارثة حقيقية تواجه عدن .. المبعوث يعلن من مجلس الأمن موقفا من الانتقالي وما يحدث في الجنوب خاصية جديدة غير مسبوقة في واتساب
اعلنت الحكومة، اليوم الخميس، اغلاق منفذ الوديعة البري مؤقتاً أمام حركة المسافرين بعد استكمال استيعاب العالقين في المنفذ بحسب كشوفات القنصلية العامة في جدة.
واوضحت الحكومة، بان قرار الاغلاق المؤقت يأتي لاتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات التنفيذية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).. مؤكدة استمرار حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني، والحالات الخاصة التي سيتم التنسيق حولها بين القنصلية اليمنية في جدة والسلطات في المملكة العربية السعودية.
وكان قد سُمح الأسبوع الماضي لليمنيين العالقين في الجانب السعودي من الدخول عبر منفذ الوديعة الى اليمن بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لقضاء مدة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، وتأمين السكن لهم واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والأمنية الاحترازية حتى انتهاء مدة الحجر الصحي البالغة 14 يوما.