الوكالة الصحية الأوروبية تعلن للعالم خبرا مُخيفا عن فيروس كورونا وعلاجه

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أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن لقاحا ضد كوفيد-19 سيكون جاهزا خلال سنة "في أفضل السيناريوهات"، وذلك استنادا الى المعطيات المتوافرة حاليا عن الأبحاث الجارية.
وقال مسؤول استراتيجية الصحة البيولوجية واللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري في مؤتمر صحافي عبر الفيديو: "نرى إمكانية لأن يكون هناك لقاح جاهز للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له".
وأخيرا، دعت أكثر من 140 شخصية بينها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الخميس، إلى أن تكون اللقاحات والعلاجات المقبلة ضد فيروس كورونا المستجد "مجانية للجميع".
وفي رسالة مفتوحة على الإنترنت، تؤكد هذه الشخصيات وبينها خبراء وسياسيون ومنظمات أن إيجاد لقاح هو "أفضل أمل لنا لوضع حد لهذا الوباء العالمي المؤلم".
ودعا وزراء الصحة الذين يفترض أن يعقدوا اجتماعا افتراضيا، الاثنين ــ الثلاثاء، ضمن الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، إلى "تبني قضية اللقاح للجميع ضد هذا المرض بشكل عاجل".