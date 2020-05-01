حادثة بشعة... شابة تقتل والدها بسبب تعلم قيادة السيارة

الخميس 14 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت الشرطة الأمريكية عن جريمة بشعة قتلت فيها فتاة صغيرة والدها بسبب تعلم قيادة السيارة.

وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية النقاب عن تلك الجريمة، التي وصفتها بـ"المأساوية"، والتي قتلت فيها فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، والدها ذا الـ46 عاما.

وكانت تتلقى الفتاة دروسا في تعلم كيفية ركن سيارة والدها "فورد إف 150"، ولكنها دهست والدها بالخطأ وقتلته.

وقالت شرطة مقاطعة "تاريو سبرينجز" إن والدها توفي متأثرا بجراحه في المستشفى.

وكشفت كاميرات المراقبة أن الأب كان يقف أمام السيارة ويعلم ابنته كيف تركن السيارة في المأرب، ولكن الفتاة ضغطت على مقود السيارة بالخطأ ودهست والدها في مشهد مفزع.

وبحسب بيان الشرطة فالسيارة تجاوزت حاجزا وضربت الأب ثم ضربت شجرة.

ولم تصب الفتاة بأذى، وعندما وصلت الشرطة كانت الفتاة تعني بوالدها في المستشفى، حيث أعلن عن وفاته.

وقالت الشرطة إن الحادث لا يزال قيد التحقيق، ورفضت الكشف عن مزيد من التفاصيل.