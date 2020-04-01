آخر احصائية لكورونا في اليمن «اصابات في 4 محافظات ومحافظة جديدة يصلها الفيروس»

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اعلنت لجنة الطوارئ اليمنية مساء الخميس تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا منها 3 اصابات في محافظة الضالع لاول مرة.
وقالت اللجنة في تغريدة تابعها محرر مأرب برس على حسابها في تويتر ان 15 حالة جديدة توزعت في 4 محافظات يمنية.
وجاءت الحالات كما يلي:
(3) حالات هي الأولى في محافظة الضالع.
(7) محافظة عدن.
(4) محافظة لحج.
(1)محافظة حضرموت.
وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى(85) حالة بينها (12) حالة وفاة، وحالة تعافي واحدة.