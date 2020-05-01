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مجموعة بن لادن أكبر شركة إنشاءات سعودية تغرق في ديون بالمليارات

الخميس 14 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مارب برس - رويترز
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كشفت مصادر ووثيقة أن مجموعة "بن لادن"، أكبر شركة إنشاءات سعودية، تسعى لتعيين مستشار لخفض التكاليف وإعادة هيكلة الدين بمجمع ناطحات سحاب في مكة المكرمة.

وتأتي الخطوة في إطار جهود إعادة هيكلة مجموعة الإنشاءات، بعد أن أخذت الحكومة حصة تبلغ 35% من أعضاء بعائلة بن لادن شملتهم حملة لمكافحة الفساد أطلقتها الرياض أواخر 2017..

وأتمت مجموعة "بن لادن" في مكة المكرمة مجمع أبراج البيت بتكلفة 15 مليار دولار في 2011، ويتكون المشروع من 7 أبراج تضم فنادق ومراكز تسوق تطل على المسجد الحرام.

وبرج الساعة المقام بارتفاع 603 أمتار هو العلامة الأبرز للمجمع، الذي أقيم لتحديث المدينة العتيقة وتوفير الإقامة ومرافق أخرى للحجاج.. وقالت "بن لادن" في وثيقة إنها تريد عروضا من المستشارين "نيابة عن المساهمين في مجمع أبراج البيت" لمراجعة أدائه التشغيلي والمالي وتقييم خيارات إعادة الهيكلة المالية. وسيضطلع المستشار وفقا للوثيقة بمهام "مراجعة الهياكل المالية المحتملة وخيارات التنفيذ التي قد تشمل إعادة جدولة القروض الحالية أو إعادة تمويلها أو خيارات أخرى آخذا في الحسبان أي تداعيات لتغييرات في هيكل الملكية".

وطلب العروض المقدم من مجموعة "بن لادن" يحمل تاريخ أكتوبر 2019، لكن المصادر قالت إنها لم تحط علما به إلا في الأشهر الأخيرة. وعينت المجموعة في الآونة الأخيرة شركة الاستشارات المالية "هوليهان لوكي" لإعادة هيكلة ديون على الشركة بمليارات الدولارات، حسبما ذكره مصدران ماليان.

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