الاعلان عن وفاة أكثر من 600 شخص في عدن بينهم 6 مسئولين

الخميس 14 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- عدن

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أعلن مصدر حكومي يمني، اليوم الخميس، وفاة أكثر من 600، شخص (بينهم 6 مسؤوليين حكوميين) بفيروسات وأوبئة غامضة تجتاح محافظة عدن جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر قوله: “توفى أكثر من 623 شخصا بينهم 6 مسؤولين حكوميين في الفترة بين 1 حتى 13 مايو/آيار الجاري جراء أوبئة وفيروسات تجتاح محافظة عدن يرجح أنها الشيكونغونيا، والطاعون الرئوي“.

والأربعاء توفى اثنين من مسؤولي الحكومة في عدن بالأوبئة نفسها، ليرتفع الإجمالي إلى 6 مسؤولين خلال سبعة أيام.

وأعلنت الحكومة اليمنية الإثنين، عدن ”مدينة موبوءة“ جراء تفشي أنواعا مختلفة من الفيروسات والأوبئة القاتلة فيها اخرها فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وناشدت المجتمع الدولي التدخل لدعم القطاع الصحي في البلاد.