لأول مرة السعودية تسجل أكثر من ألفي إصابة بكورونا خلال يوم واحد

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شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية لأول مرة، ارتفاعا بأكثر من ألفي حالة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 2039 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1905 إصابة في اليوم السابق)، ليبلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة 46869.
وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 10 وفيات جديدة جراء الوباء (مقابل 9 وفيات أمس)، لتصبح حصيلة الضحايا 283 حالة وفاة.
وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى جدة (482) والرياض (478) ومكة المكرمة (356) والمدينة المنورة (247).
وتماثل 1429 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 2365 أمس)، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 19051 شخصا. و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية ✔ @SaudiMOH #الصحة تعلن عن تسجيل (2039) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1429) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (19,051) حالة ولله الحمد.