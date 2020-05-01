موظفوا تويتر لن يعودوا الى مكانتهم

الخميس 14 مايو 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-الجزيرة

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جاك دورسي بعث رسالة إلى الموظفين يسمح لهم فيها للعمل من المنزل بشكل دائم (رويترز) جاك دورسي بعث رسالة إلى الموظفين يسمح لهم فيها للعمل من المنزل بشكل دائم (رويترز) أرسل جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر بريدا إلكترونيا إلى الموظفين أمس الثلاثاء يخبرهم فيه أنه سيسمح لهم بالعمل من المنزل بشكل دائم حتى بعد انتهاء وباء كورونا، عدا بعض الوظائف التي تتطلب وجودا فعليا، مثل صيانة الخوادم، حيث ستتطلب من الموظفين القدوم.

وتأتي سياسة تويتر الجديدة في الوقت الذي تكافح فيه الشركات في جميع أنحاء البلاد للتكيف مع الإجراءات الاحترازية وتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي.

وقال متحدث باسم تويتر لموقع "بزفيد نيوز"كنا نفكر جيدا في كيفية تعاملنا مع هذا الموقف، فقد كنا من أوائل الشركات التي انتقلت إلى نموذج العمل من المنزل".

وأضاف "سنستمر في ذلك، وسنستمر في وضع سلامة شعبنا ومجتمعاتنا أولا".

وأضاف المتحدث "افتتاح المكاتب سيكون قرارنا، ولكن قرار عودة موظفينا سيكون لهم".

وشجعت تويتر موظفيها على بدء العمل من المنزل منذ أوائل مارس/آذار الماضي، حيث بدأ انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقد فعلت العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى نفس الشيء، بما في ذلك مايكروسوفت وغوغل وأمازون.

فمن جانبها، أخبرت غوغل موظفيها أن الأغلبية العظمى منهم سيعملون من المنزل حتى عام 2021 على الرغم من أن البعض سيعود في أوائل الصيف، وبالمثل ستبدأ فيسبوك في إعادة فتح المكاتب بعد عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو/تموز المقبل، لكنها ستسمح للموظفين القادرين على العمل من المنزل بذلك حتى العام المقبل.