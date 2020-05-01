وزارة التربية والتعليم تقر آلية انهاء العام الدراسي من الصف الأول حتى الثانوية العامة .. تفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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وجه وزير التربية والتعليم اليمني عبدالله سالم لملس، مذكرة رسمية إلى الى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الوطنية للطوارئ, تضمنت مقترحات بإجراءات انهاء العام الدراسي الحالي، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد في بعض محافظات الجمهورية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم من رئيس الوزراء تفويضا بأخذ الإجراءات التي من شانها إنهاء العام الدراسي 2020/2019، وذلك باحتساب نتائج الفصل الأول وضربه في اثنين للصفوف من الأول أساسي وحتى الثاني ثانوي".

وبخصوص الثانوية العامة بقسميها(العلمي، والأدبي) قالت الوزارة إنه " في حال استمرار الوباء حتى موعد الاختبارات المقررة بتاريخ 28 يونيو، يتم احتساب المعدل التراكمي وضربه في اثنين".

وكانت اللجنة العلياء للطوارئ وجهت مساء أمس الأحد وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم "برفع خطة للتعامل مع طلاب الشهادة الثانوية وأيضا طلاب المرحلة الجامعية".

وفي منتصف شهر مارس الماضي، اعلنت الحكومة اليمنية تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية لمدة أسبوع، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها لمواجهة كورونا.

وقررت في الـ 23 من شهر مارس 2020 تمديد تعليق العملية التعليمية في مختلف المناطق حتى 30 مايو/ أيار المقبل، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء.

والثاني عشر من أبريل الماضي أطلقت وزارة التربية والتعليم، في العاصمة المؤقتة عدن، المنصة التعليمية الإلكترونية (يمن)، لطلاب وطالبات المرحلة الأساسية والثانوية.

ودعت الوزارة، الطلاب والطالبات من الصف الأول أساسي حتى الصف الثالث ثانوي إلى الاستفادة من دروس المنصة التعليمية المقدمة على موقعها الإلكتروني، وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.