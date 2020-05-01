كورونا يجتاح أربع عائلات خليجية إثر تجمعهم لأداء صلاة التراويح

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أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، الاثنين تسجيل 3 وفيات و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 5381 وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقالت المتحدثة باسم حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك، إن 26.763 فحصا جديدا كشفت عن 680 حالة إصابة جديدة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 18.878 إصابة.
وأضافت الضحاك أنه تم الكشف عن بعض إصابات ناتجة عن عدم تقيد 4 عائلات بالإجراءات الاحترازية وتجمعهم لأداء صلاة التراويح.
وأفادت الضحاك بأن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج بلغ 13,296 حالة من جنسيات مختلفة.