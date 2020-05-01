السعودية .. سجن وتغريم صاحب مقهى أعلن عن بار حلال

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-ارم نيوز

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أدانت محكمة جدة الجزائية في المملكة العربية السعودية في جلسة "عن بعد" مواطنا صاحب مقهى ظهر في إعلان "مسيء" مدفوع القيمة لمدة 140 ثانية عبر حسابات مشاهير التواصل، بحبسه 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال (نحو 2,740 دولار).

ووفق صحيفة "عكاظ" المحلية، أمرت المحكمة بحجب المقطع من الموقع لتضمنه عبارات تنتهك الآداب العامة والدين.

وأكد صاحب المقهى بالتحقيقات أنه توجه لمشاهير مواقع التواصل لإعلان عن مشروبات متوافرة لديه وخالية من الكحول، مبينا أن موقع "المقهى" مرخص للمشروبات من موردين في السوق السعودية.

وأدانت المحكمة المتهم، تبعا لعبارات وردت في الإعلان على غرار "موجود الآن ‏بار في جدة"، "كل المشروبات هنا خالية من الكحول"، "راح نغير فكرتكم عن المشروبات"، وغيرها من العبارات، ووصف محتويات المقهى بأنها "نبيذ حلال".