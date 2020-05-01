بعد ساعات من انطلاق ”معركة الفجر الجديد“.. قوات ”الشرعية“ تتقدم في ”أبين“ وتصل الى تخوم ”زنجبار“ و200 طقم تتحرك من شبوة وزارة التربية والتعليم تقر آلية انهاء العام الدراسي من الصف الأول حتى الثانوية العامة .. تفاصيل كورونا يجتاح أربع عائلات خليجية إثر تجمعهم لأداء صلاة التراويح السعودية .. سجن وتغريم صاحب مقهى أعلن عن بار حلال الملك سلمان يوجه بصرف مكرمة سعودية للشعب بقرابة ملياري ريال لهذه الفئات شاهد بالفيديو.. لقطة محرجة لمصور في حلقة رامز مجنون رسمي مع فنانة شهيرة قرار بإغلاق كامل لمنطقة في اليمن اكتشف فيها حالات اصابة بكورونا وزارة الصحة السعودية تحذر من خطر جديد يهدد المجتمع السعودي... فيديو عاجل:اليمن تعلن عن اصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة الصحة العالمية توضح حقيقة تعليق نشاطها في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن
أدانت محكمة جدة الجزائية في المملكة العربية السعودية في جلسة "عن بعد" مواطنا صاحب مقهى ظهر في إعلان "مسيء" مدفوع القيمة لمدة 140 ثانية عبر حسابات مشاهير التواصل، بحبسه 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال (نحو 2,740 دولار).
ووفق صحيفة "عكاظ" المحلية، أمرت المحكمة بحجب المقطع من الموقع لتضمنه عبارات تنتهك الآداب العامة والدين.
وأكد صاحب المقهى بالتحقيقات أنه توجه لمشاهير مواقع التواصل لإعلان عن مشروبات متوافرة لديه وخالية من الكحول، مبينا أن موقع "المقهى" مرخص للمشروبات من موردين في السوق السعودية.
وأدانت المحكمة المتهم، تبعا لعبارات وردت في الإعلان على غرار "موجود الآن بار في جدة"، "كل المشروبات هنا خالية من الكحول"، "راح نغير فكرتكم عن المشروبات"، وغيرها من العبارات، ووصف محتويات المقهى بأنها "نبيذ حلال".