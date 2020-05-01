الملك سلمان يوجه بصرف مكرمة سعودية للشعب بقرابة ملياري ريال لهذه الفئات

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، بصرف معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، بواقع مبلغ ألف ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن مجموع مبالغ المعونة تبلغ 1850 مليون ريال، وتستهدف "توفير حياة كريمة للمواطنين".

وبات صرف المعونة بشكل سنوي في شهر رمضان المبارك أمرا معتادا لدى السعوديين، ويبدأ ترقبهم لها في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، ويستفيد منها بعضهم في توفير احتياجات عيد الفطر المبارك.

ويستفيد من الضمان الاجتماعي في السعودية، نحو 2.5 مليون شخص يتلقون معونات شهرية توضع في حساباتهم البنكية.

وأنشأت السعودية برنامج الضمان الاجتماعي قبل نحو ستة عقود لتنظيم مساعدة الفئات الفقيرة المحتاجة من الأسر والأفراد ورعايتهم، ويقدم البرنامج الحكومي معونات شهرية ثابتة وأخرى موسمية.

ويستحق المعاش الضماني كل من الأرامل، والأيتام، والمعاقات، والمطلقات، وأسر السجناء وأسر مدمني المخدرات، والأسر المهجورة والمتغيب عنها زوجها، والسعودية أرملة الأجنبي، والمرأة التي لم يسبق لها الزواج، ومن بلغ سن الشيخوخة من الرجال، والعاجز عن العمل بشكل دائم أو مؤقت.