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شاهد بالفيديو.. لقطة محرجة لمصور في حلقة رامز مجنون رسمي مع فنانة شهيرة

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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شهدت حلقة الليلة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي تبثه قناة MBC، لقطة طريفة، تمثلت في سقوط أحد المصورين في بركة المياه، أثناء محاولة تصويره ردة فعل الفنانة منة عرفة، ضيفة الحلقة.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطة، حيث علق أحدهم: "من حفر حفرة لاخيه وقع فيها"؛ وغرد آخر: "المصور حصل اله صدمة عمره".

وتأسف مغرد ثالث على سقوط الكاميرا التي وصفها بأنها "غالية الثمن" في الماء.

واعتاد الفنان رامز جلال نصب فخ لضيوفه في نهاية كل حلقة من خلال إسقاطهم في بركة مياه لامتصاص غضبهم.

 
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