قرار بإغلاق كامل لمنطقة في اليمن اكتشف فيها حالات اصابة بكورونا

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 2555

اقرت السلطة المحلية في سيئون محافظة حضرموت (شرق اليمن) يوم الاثنين، اغلاق منطقة «الغرفة» بشكل كامل بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا ،وحصر المخالطين ومتابعتهم يوميا من قبل فرق الاستجابة.

واعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا لمواطنين قادمين من محافظة عدن.

وأوضح الناطق باسم بالمكتب انه تم اخذ عينات للحالات وفحصها وثبت اصابتها بالفيروس، وقد تم اخذهم الى المركز العلاجي بسيئون وهم في حالة صحية مستقرة.

والحالات الثلاث التي اعلن عنها مكتب الصحة بسئيون ، هي ذاتها التي اعلنت عنها لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة مساء الاحد.

حيث اعلنت اللجنة في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر تسجيل 17 اصابة جديدة بينها 3 في مدينة سيئون.

واليوم الاثنين اعلن رسميا تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا بساحل حضرموت بينها حالة وفاة.