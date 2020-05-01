قرار بإغلاق كامل لمنطقة في اليمن اكتشف فيها حالات اصابة بكورونا

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اقرت السلطة المحلية في سيئون محافظة حضرموت (شرق اليمن) يوم الاثنين، اغلاق منطقة «الغرفة» بشكل كامل بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا ،وحصر المخالطين ومتابعتهم يوميا من قبل فرق الاستجابة.
واعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا لمواطنين قادمين من محافظة عدن.
وأوضح الناطق باسم بالمكتب انه تم اخذ عينات للحالات وفحصها وثبت اصابتها بالفيروس، وقد تم اخذهم الى المركز العلاجي بسيئون وهم في حالة صحية مستقرة.
والحالات الثلاث التي اعلن عنها مكتب الصحة بسئيون ، هي ذاتها التي اعلنت عنها لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة مساء الاحد.
حيث اعلنت اللجنة في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر تسجيل 17 اصابة جديدة بينها 3 في مدينة سيئون.
واليوم الاثنين اعلن رسميا تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا بساحل حضرموت بينها حالة وفاة.