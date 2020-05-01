قرار بإغلاق كامل لمنطقة في اليمن اكتشف فيها حالات اصابة بكورونا وزارة الصحة السعودية تحذر من خطر جديد يهدد المجتمع السعودي... فيديو عاجل: الاعلان عن اصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة في محافظة يمنية الصحة العالمية توضح حقيقة تعليق نشاطها في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن زعيم مليشيات الانتقالي يظهر من ابوظبي في خطاب حرب وزير المالية السعودي يكشف مصير «حساب المواطن» بعد الإجراءات الأخيرة بيان اماراتي بشأن اليمن السعودية تعلن عن اجراءات مؤلمة وتكشف عن 3 صدمات تعرضت لها بسبب كورونا انفجار الوضع عسكرياً في محافظة أبين .. والجيش الوطني يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة مأرب.. «خزان صافر»... مرحلة حرجة تتطلب تدخلاً عاجلاً
اعلنت اليمن، مساء الاثنين تسجيل اصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة.
وطبقا للجنة الطوارئ التابعة لوازرة الصحة، فقد تم تسجيل (5) حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت بينها حالة وفاة.
وقالت اللجنة في تغريدة رصدها مأرب برس على تويتر ا إجمالي عدد الحالات المؤكدة في اليمن منذ 10 أبريل ارتفع إلى (56) حالة بينها (9) حالات وفاة،وحالة تعافي واحدة.
واوضحت بأن الحالات الجديدة مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بالمكلا.