عاجل: الاعلان عن اصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة في محافظة يمنية

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 1474

اعلنت اليمن، مساء الاثنين تسجيل اصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة.

وطبقا للجنة الطوارئ التابعة لوازرة الصحة، فقد تم تسجيل (5) حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت بينها حالة وفاة.

وقالت اللجنة في تغريدة رصدها مأرب برس على تويتر ا إجمالي عدد الحالات المؤكدة في اليمن منذ 10 أبريل ارتفع إلى (56) حالة بينها (9) حالات وفاة،وحالة تعافي واحدة.

واوضحت بأن الحالات الجديدة مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بالمكلا.