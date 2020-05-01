الصحة العالمية توضح حقيقة تعليق نشاطها في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين، أنه تم رفع القيود عن حركة موظفيها في المناطق الخاضعة للحوثيين (شمال اليمن).

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إن: منظمة الصحة العالمية لم توقف أو تعلق عملياتها في المناطق الشمالية باليمن (الخاضعة لسلطة الحوثيين)؛ ولكنها أوقفت مؤقتًا حركة موظفيها في هذه المناطق نظراً لبعض المخاطر التي كان من الممكن أن يكون لها أثر على سلامتهم.

وبينت انه ، تم رفع القيود التي كان قد تم فرضها على حركة الموظفين وسيعاودون العمل على الفور.

وأمس الأحد قالت وكالة رويترز أن منظمة الصحة العالمية قد علقت أنشطة موظفيها في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، بسبب عدم وجود الشفافية حول معلومات وباء كورونا.