زعيم مليشيات الانتقالي يظهر من ابوظبي في خطاب حرب

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا رئيس مايسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، عيدروس الزبيدي، أنصاره ومليشياته للتعبئة العامة ومواجهة قوات الجيش المرابطة على تخوم أبين، جنوبي اليمن.

ووجه الزبيدي الذي أطل في خطاب حرب من أبوظبي وهو يرتدي بزة عسكرية، مليشياته برفع الجاهزية القتالية والدفاع عما وصفها بـ"المكتسبات الوطنية".

وأضاف "ندافع في هذه المعركة ـ التي وصفها ب "المصيرية" ـ عن تطلعات الجنوبيين وخيارهم في الاستقلال واستعادة وبناء الدولة الفيدرالية الحديثة كاملة السيادة"، في تأكيد للذهاب نحو الحكم الذاتي، الذي أعلنوه في الخامس والعشرين من شهر ابريل الماضي.

ودعا الزبيدي أنصاره لاستعادة الأراضي الجنوبية، في إشارة إلى أن القوات المدعومة إماراتيا قد تنفذ هجوما على مواقع القوات الحكومية المرابطة في شقرة منذ أغسطس/ آب الماضي.

وتابع: "كونوا على أهبة الاستعداد لمؤازرة قواتكم البطلة في شتى جبهات القتال، وللدفاع عن الجنوب".

إلى ذلك قالت مصادر عسكرية أن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، اندلعت صباح اليوم الاثنين، بين القوات الحكومية اليمنية التابعة للشرعية، ومليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً، في محافظة أبين، جنوبي اليمن، وذلك بعد أسابيع من هدنة بين الطرفين قادها عسكريون وقيادات سياسية.

وبحسب المصادر فإن المواجهات دارت في قرية الشيخ سالم نقطة التماس بين قوات الشرعية ومليشيا الانتقالي وسط تبادل القصف المدفعي بين الجانبين.

وتسيطر مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا، على مدينتي زنجبار وجعار في أبين، في حين تسيطر القوات الحكومية على معظم مديريات المحافظة.

وكانت القوات اليمنية قد أرسلت مساء الأحد، تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظة شبوة إلى أبين، لدعم قواتها المتمركزة هناك، تمهيدا لتقدمها نحو زنجبار.