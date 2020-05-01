وزير المالية السعودي يكشف مصير «حساب المواطن» بعد الإجراءات الأخيرة

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن حساب المواطن مستمر ولن يتأثر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وقال الجدعان في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية الاثنين، إن "حساب المواطن مستمر، أما بالنسبة لبدل غلاء المعيشة، فكان أمرًا مؤقتًا، وفقًا للمعلن منذ البداية وتأثيره محدود للغاية، وأن الدعم والإصلاحات الأخرى مستمرة".

هذا وأعلنت السعودية، الاثنين، إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران لعام 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو/تموز لعام 2020م.

كما أضاف وزير المالية السعودي قائلاً "الأولويات هي الرعاية الصحية وسبل المعيشة والحفاظ على القوة المالية، حتى يستمر دعم الاقتصاد عند خروجه من حالة الإغلاق".

وتابع "نحن لا نخفض الإنفاق؛ بل نعيد تخصيص الإنفاق، بسبب الزيادات في الإنفاق التي خصّصناها لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأيضًا، بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية؛ ليس فقط لعلاج المواطنين، ولكن أيضًا لعلاج غير السعوديين، الذين يشكلون 85% من حالات فيروس كورونا خلال الأيام الحالية".

إلى ذلك، أودع برنامج حساب المواطن أمس الأحد، 2.18 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثلاثين 78%، وبلغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة 11.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 73.3 مليار ريال، منها 475 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يذكر أن حساب المواطن هو برنامج حكومي يعمل على تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة.