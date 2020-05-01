انفجار الوضع عسكرياً في محافظة أبين .. والجيش الوطني يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة

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اندلعت مواجهات فجر اليوم بين الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي في محافظة أبين..
وقام الجيش الوطني بدفع تعزيزات عسكرية من شبوة.
وقالت مصارد محلية انهم شاهدوا العديد من عربات النقل والأطقم العسكرية مرت من مدينة مودية في طريقها الى شقرة وهي تحمل مختلفة الاسلحة والعيارات الثقيلة.
هذا ونفى مصدر عسكري في قيادة الجيش الوطني تعرض القوات الواصلة من شبوة الى شقرة لأي كمين يذكر.