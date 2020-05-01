كوريا الجنوبية تسجل أعلى إصابات بكورونا

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-الشرق الأوسط

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سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهر بسبب ظهور بؤرة جديدة للعدوى في حي يضج بالحياة الليلية في سيول.

وتعد كوريا الجنوبية، التي كانت في فبراير (شباط) البلد الثاني الأكثر تضرراً بالفيروس بعد الصين، نموذجاً في مكافحة الوباء.

واستأنفت الحياة مسارها الطبيعي الأسبوع الماضي، ولكن في نهاية هذا الأسبوع، أمرت بلدية سيول وإقليم جيونغجي المحيط بها وبلدة إينشيون القريبة بإغلاق كل الملاهي الليلية والحانات، حيث تخشى السلطات انتشار الوباء مجدداً.

وتأتي عودة ظهور الإصابات هذه في وقت بدأت فيه العديد من الدول الأوروبية رفعاً تدريجياً للإغلاق.

وسجلت كوريا الجنوبية 35 إصابة جديدة الاثنين، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 10909 حالات، بحسب المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت البلاد، خلال الاثني عشر يوماً الماضية، إصابة واحدة في ثمانية أيام. وصباح الاثنين، تبينت صلة إصابة 85 شخصاً برجل يبلغ من العمر 29 عاماً وأظهرت الفحوصات إصابته بالفيروس، زار خمسة ملاهٍ ليلية وحانات في حي إيتايوان الراقي المزدحم في مطلع مايو (أيار)، حسبما ذكر رئيس بلدية سيول بارك وون سون في تغريدة.