كوريا الجنوبية تسجل أعلى إصابات بكورونا ضغط أممي على الحوثيين لكشف أرقام الوباء الحقيقية مدمرة إيرانية تقصف شقيقتها وتقتل وتصيب العشرات عاجل: إعلان عدن ”مدينة موبوءة“ ولجنة الطوارئ تكشف خفايا قرار ”الصحة العالمية“ الانسحاب من مناطق سيطرة الحوثيين الامارات تسيطر على منطقتي آثار بالقرب من ”حديبو“ وتحول مساحات كبيرة من سقطرى لمنتجعات خاصة هجوم حوثي في ”نهم“ وقصف في حجة والضالع مجموعة هائل سعيد انعم في ماليزيا تدشن توزيع السلال الغذائية تقرير أمريكي يكشف عن خيار وحيد للنجاة من الطريق المسدود في اليمن حرب التسلح.. دولة خليجية تشتري مركبات عسكرية أمريكية بقيمة نصف مليار دولار ”طارق صالح“ يتغزل بحكام الإمارات
إعلان أرجعت مصادر يمنية قرار منظمة الصحة العالمية وقف تحركات جميع العاملين بمكاتبها في صنعاء و3 محافظات يمنية تقع تحت سيطرة الحوثيين، إلى ضغط أممي على الميليشيات للكشف عن الأرقام الحقيقية لإصابات ووفيات «كورونا»، وسط اتهامات يمنية للانقلابيين بالإصرار على إخفاء أرقام الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.
واطلعت «الشرق الأوسط» على تعميم صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، يبلغ جميع العاملين في صنعاء وإب والحديدة وصعدة بأنه سيجري فوراً إيقاف جميع تحركات منظمة الصحة العالمية في المحاور الأربعة المذكورة حتى إشعار آخر.
إلى ذلك، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الحوثيين دفعوا بأكثر من 8 آلاف شخص من المهاجرين من دول أفريقية باتجاه السعودية، وتعاملت معهم المملكة بكل إنسانية.
وصرح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن «ما نشرته الميليشيات الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف، غير صحيح ولا أساس له من الصحة».