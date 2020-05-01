ضغط أممي على الحوثيين لكشف أرقام الوباء الحقيقية

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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إعلان أرجعت مصادر يمنية قرار منظمة الصحة العالمية وقف تحركات جميع العاملين بمكاتبها في صنعاء و3 محافظات يمنية تقع تحت سيطرة الحوثيين، إلى ضغط أممي على الميليشيات للكشف عن الأرقام الحقيقية لإصابات ووفيات «كورونا»، وسط اتهامات يمنية للانقلابيين بالإصرار على إخفاء أرقام الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

واطلعت «الشرق الأوسط» على تعميم صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، يبلغ جميع العاملين في صنعاء وإب والحديدة وصعدة بأنه سيجري فوراً إيقاف جميع تحركات منظمة الصحة العالمية في المحاور الأربعة المذكورة حتى إشعار آخر.

إلى ذلك، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الحوثيين دفعوا بأكثر من 8 آلاف شخص من المهاجرين من دول أفريقية باتجاه السعودية، وتعاملت معهم المملكة بكل إنسانية.

وصرح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن «ما نشرته الميليشيات الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف، غير صحيح ولا أساس له من الصحة».