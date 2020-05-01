كوريا الجنوبية تسجل أعلى إصابات بكورونا ضغط أممي على الحوثيين لكشف أرقام الوباء الحقيقية مدمرة إيرانية تقصف شقيقتها وتقتل وتصيب العشرات عاجل: إعلان عدن ”مدينة موبوءة“ ولجنة الطوارئ تكشف خفايا قرار ”الصحة العالمية“ الانسحاب من مناطق سيطرة الحوثيين الامارات تسيطر على منطقتي آثار بالقرب من ”حديبو“ وتحول مساحات كبيرة من سقطرى لمنتجعات خاصة هجوم حوثي في ”نهم“ وقصف في حجة والضالع مجموعة هائل سعيد انعم في ماليزيا تدشن توزيع السلال الغذائية تقرير أمريكي يكشف عن خيار وحيد للنجاة من الطريق المسدود في اليمن حرب التسلح.. دولة خليجية تشتري مركبات عسكرية أمريكية بقيمة نصف مليار دولار ”طارق صالح“ يتغزل بحكام الإمارات
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، فجر الإثنين، أن مدمرة تابعة للقوات الإيرانية قصفت عن طريق الخطأ سفينة حربية إيرانية، وسط أنباء عن مقتل 30 جندياً وإصابة العشرات بجروح.
من جهتها، أعلنت البحرية الإيرانية مقتل 19 بحاراً وإصابة 15 آخرين، عندما أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عُمان الأحد. وكانت وكالة أنباء فارس قد نقلت، في وقت سابق، عن القوات البحرية تأكيدها مقتل شخص واحد وإصابة عدة أشخاص آخرين خلال تدريب لقواتها.
وأفادت الوكالة بأن استهداف سفينة الإمداد الحربية "كوناراك" تم خلال مناورة في مياه بحر عمان قرب خليج هرمز.
وأضافت التقارير أن "كوناراك" غرقت بعد استهدافها.
وقال مدونون إيرانيون إن العملية هي جزء من تدريب لإطلاق صاروخ بحري جديد يطلق عليه اسم "نور".