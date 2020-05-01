مدمرة إيرانية تقصف شقيقتها وتقتل وتصيب العشرات

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، فجر الإثنين، أن مدمرة تابعة للقوات الإيرانية قصفت عن طريق الخطأ سفينة حربية إيرانية، وسط أنباء عن مقتل 30 جندياً وإصابة العشرات بجروح.

من جهتها، أعلنت البحرية الإيرانية مقتل 19 بحاراً وإصابة 15 آخرين، عندما أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عُمان الأحد. وكانت وكالة أنباء فارس قد نقلت، في وقت سابق، عن القوات البحرية تأكيدها مقتل شخص واحد وإصابة عدة أشخاص آخرين خلال تدريب لقواتها.

وأفادت الوكالة بأن استهداف سفينة الإمداد الحربية "كوناراك" تم خلال مناورة في مياه بحر عمان قرب خليج هرمز.

وأضافت التقارير أن "كوناراك" غرقت بعد استهدافها.

وقال مدونون إيرانيون إن العملية هي جزء من تدريب لإطلاق صاروخ بحري جديد يطلق عليه اسم "نور".