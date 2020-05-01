هجوم حوثي في ”نهم“ وقصف في حجة والضالع

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت قوات الجيش الوطني، انها صدت، الأحد 10 مايو/أيار، عدة هجمات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في عدة جبهات.

وبحسب موقع الجيش ”سبتمبر نت“، فقد حاولت مجاميع من مليشيا الحوثي، التقدم باتجاه مواقع للجيش، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء، إلا أن قوات الجيش أفشلت كل تلك المحاولات، وأجبرتها على التراجع.

وأضاف: ”كما أفشلت قوات الجيش عدة هجمات للمليشيا الحوثية، في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد“.

وأشار الى ان مليشيا الحوثي قصفت مواقع لقوات الجيش، في محافظتي الضالع، وحجة، وان قوات الجيش ردت على تلك الاعتداءات الحوثية، وأوقعت في صفوفها خسائر.

يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش التزامها بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.