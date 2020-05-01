هجوم حوثي في ”نهم“ وقصف في حجة والضالع مجموعة هائل سعيد انعم في ماليزيا تدشن توزيع السلال الغذائية تقرير أمريكي يكشف عن خيار وحيد للنجاة من الطريق المسدود في اليمن حرب التسلح.. دولة خليجية تشتري مركبات عسكرية أمريكية بقيمة نصف مليار دولار ”طارق صالح“ يتغزل بحكام الإمارات أمير الكويت يحذر من كارثة تضرب بلاده رونالدو يكشف عن أحدث مشاريعه خارج ميدان كرة القدم كاتب روسي: الدول العربية وقعت بفخ الديون.. هل تبيع معالمها؟ هذه الكلمات أنقذت شابا سعوديا من الموت تاه في البرية (صور) الحوثيون يبعثون برقية عزاء إلى واحد من أشهر الكتاب والمحليين العرب في المنطقة
قالت قوات الجيش الوطني، انها صدت، الأحد 10 مايو/أيار، عدة هجمات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في عدة جبهات.
وبحسب موقع الجيش ”سبتمبر نت“، فقد حاولت مجاميع من مليشيا الحوثي، التقدم باتجاه مواقع للجيش، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء، إلا أن قوات الجيش أفشلت كل تلك المحاولات، وأجبرتها على التراجع.
وأضاف: ”كما أفشلت قوات الجيش عدة هجمات للمليشيا الحوثية، في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد“.
وأشار الى ان مليشيا الحوثي قصفت مواقع لقوات الجيش، في محافظتي الضالع، وحجة، وان قوات الجيش ردت على تلك الاعتداءات الحوثية، وأوقعت في صفوفها خسائر.
يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش التزامها بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.