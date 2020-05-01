مجموعة هائل سعيد انعم في ماليزيا تدشن توزيع السلال الغذائية

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - خاص

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دشنت مجموعة هائل سعيد انعم في ماليزيا مبادرتها الرمضانية لتوزيع السلال الغذائية والتي باتت عادة سنوية لها في رمضان والتي تحتوي على جملة من المواد الأساسية في ظل حالة الإغلاق التي تشهدها ماليزيا والتي تم تمديدها حتى التاسع من شهر يونيو بحسب ما اعلنه رئيس الوزراء الماليزي

، حيث ستغطي اكثر من سبعمائة وخمسين أسرة في كوالالمبور والولايات الأخرى. وفي تدشين الحملة أعرب رجل الخير والإحسان الاستاذ فؤاد هائل سعيد انعم عن عميق امتنانه لكافة الجهود المبذولة من قبل اللجنة المكلفة بتوزيع السلال الغذائية والتي يرعها بنفسه، واشار الى انه تم اعتماد توزيع مساعدات مالية لأكثر من خمسمائة أسرة وتأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها معظم الأسر اليمنية خاصة في ظل الأوضاع الحالية وتوقف معظم الأعمال بسبب جائحة كورونا.

وتأتي هذه المبادرات الخيرية ضمن الاهتمامات المباشرة لرجل الخير والإحسان الاستاذ فؤاد هائل سعيد انعم والذي يولي رعاية كبيرة لابناء الجالية اليمنية في ماليزيا في جميع المجالات سواء التعليمية او المهنية المساعدات الصحية او الإغاثية وكذلك السعي الدؤوب في حل المشكلات الطارئة.

والجدير بالذكر أن مبادرة اغاثية تشكلت في ماليزيا من كل المكونات اليمنية وبرعاية السفارة حيث ساهمت المبادرة الإغاثية لأبناء الجالية اليمنية في ماليزيا التخفيف من المعاناة التي تعيشها الاسر اليمنية بسبب حالة الحظر والاغلاق وقد كان للأستاذ فؤاد هائل شرف المبادرة في دعم ومساندة أعمال المبادرة منذ لحظة انطلاقتها الأولى.