حرب التسلح.. دولة خليجية تشتري مركبات عسكرية أمريكية بقيمة نصف مليار دولار

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل للمركبات المدرعة المقاومة للألغام (MRAP) إلى الإمارات العربية المتحدة بقيمة تزيد عن نصف مليار دولار.

وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان على موقعها على الإنترنت، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ما يصل إلى 4569 مركبة MRAP لدولة الإمارات وتقدر قيمتها مجتمعة بـ 556 مليون دولار. وتشمل 12 نوعاً من المركبات تم التوافق عليها بين الحكومة الإماراتية والوكالة.

وبحسب البيان، يسعى الجيش الإماراتي إلى استخدام المركبات "لزيادة حمايته والقيام بعمليات المساعدة الإنسانية وحماية البنية التحتية الحيوية".

لكن مركبات من نفس النوع وصلت إلى مليشيات في اليمن وليبيا كما تقول تقارير وتحقيقات غربية من بينها معلومات نشرتها الأمم المتحدة عن تلك المدرعات بيد المليشيات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات في جنوب اليمن.

وموافقة وزارة الخارجية الأمريكية لا تعني إتمام البيع، لأن الصفقة المقترحة ستكون الآن قيد مراجعة الكونجرس. وكانت مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة - وكذلك المملكة العربية السعودية - موضوعًا متوترًا في الكونجرس الأمريكي، حيث أوقف المشرعون عددًا من الصفقات لأكثر من عام قبل أن يتذرع البيت الأبيض العام الماضي بسلطات الطوارئ للتحايل على البيع.

وانتقد المشرعون الأمريكيون بشكل متزايد حرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حيث اتهمت منظمات حقوقية التحالف بارتكاب جرائم حرب، وينفي التحالف ذلك.

وبرر البيان عملية البيع "سيدعم البيع السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن شريك إقليمي مهم. لقد كانت الإمارات العربية المتحدة ولا تزال شريكًا حيويًا للولايات المتحدة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط. يتوافق هذا البيع مع المبادرات الأمريكية لتزويد الحلفاء الرئيسيين في المنطقة بأنظمة حديثة من شأنها تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية وزيادة الأمن".

وفي تقرير نشر في مارس/أذار الماضي قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" إن الإمارات ما زالت تعتبر واحدة من أبرز عشر دول تستورد الأسلحة، وزادت من استيرادها خلال الخمس السنوات الماضية حيث حلّت في المرتبة الثامنة.

ويعتبر ذلك تطور طبيعي لحالة السياسة الخارجية العنيفة التي تقودها الدولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم مليشيات مسلحة والانخراط في حروب مدمرة مثل تلك الموجودة في اليمن وليبيا.

وجاءت الإمارات في المرتبة رقم 8 عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، خلال السنوات الـ 5 الماضية (2015 – 2019). وخلال نفس الفترة استوردت الإمارات 3.4 في المائة من واردات الأسلحة العالمية. حيث تلقت أسلحة ضخمة من 17 دولة في نفس الفترة، وحازت الولايات المتحدة على 68 في المائة من واردات الإمارات من الأسلحة.