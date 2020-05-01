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”طارق صالح“ يتغزل بحكام الإمارات

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أشاد قائد قوات ما يعرف بـ”حراس الجمهورية“، الموالية للامارات، العميد "طارق صالح"، الاحد 10 مايو/أيار، بما سماه "الدور الإنساني للإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد في عدن".

وقال نجل شقيق الرئيس الراحل "علي عبدالله صالح" في تغريدة على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“: "دولة الإمارات العربية الشقيقة بقيادتها الرشيدة دائما سباقة في المواقف البطولية والإنسانية، وها هم اليوم أول من يرسل الدعم السخي لمواجهة جائحة كورونا في عدن".

ووصلت الجمعة، 5 طائرات إماراتية، تحمل 120 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لدعمها في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وسجل اليمن 54 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، توفي منهم 8 حالات.

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