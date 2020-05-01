هذه الكلمات أنقذت شابا سعوديا من الموت تاه في البرية (صور)

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 685

نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية مساء السبت، قصة شاب سعودي اختفت آثاره الخميس الماضي، في محافظة السليل، قبل أن تتمكن الشرطة من العثور عليه، بفضل "كلمات كتبها على مقدمة سيارته.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم جمعية "عون" للبحث والإنقاذ معاذ بن عبد الله الخنيني، أن الشاب السعودي فهد بن مرزوق الودعاني الدوسري (22 عاما)، اختفت آثاره الأربعاء الماضي، بعد خروجه في نزهة برية، بحسب بلاغ ذويه.

وأوضح الخنيني أن المعلومات التي كانت متوفرة عن المفقود، تمثلت في كونه يستقل سيارة "هايلكس غمارتين"، وخرج في نزهة على أن يعود في اليوم نفسه، لافتا إلى أنه بعد استيفاء المعلومات، قام أعضاء الفريق المشارك من الجمعية بوضع خطة البحث ونقط تجمع للأعضاء بـ30 سيارة مجهزة وطائرات شراعية عدة.

وذكر أن نقطة الانطلاق كانت من وادي الدواسر، واتجه الفريق إلى آخر موقع تمت مشاهدة المفقود فيه شمال غرب السليل، منوها إلى أنه تم العثور على سيارة المفقود من قبل متطوعين من المنطقة، وأبلغوا الفرق المشاركة بذلك، فاتجه الجميع إلى هناك ووُجد أن السيارة متعطلة بسبب عطل ثلاثة من إطاراتها نتيجة لوعورة الأرض.

وقال الخنيني إن المفقود بقي ليالي بجانب سيارته المعطلة على أمل أن يأتي أحد لإنقاذه، وخلالها قام بإشعال النار في أحد الإطارات للفت الأنظار، لكنه يئس ونفد ما لديه من الماء والغذاء، فقرر ترك المكان، مشيرا إلى أنه قبل مغادرة موقعه، قام بكتابة اتجاه سيره على مقدمة السيارة المعطلة.

وكتب الدوسري: "ماشي مع الرجم جنوبا"، ورسم سهما يشير إلى الاتجاه المقصود، ما ساعد فريق البحث في العثور عليه وإنقاذه من الموت، ووجدوا عليه علامات التعب والإنهاك، وجرى نقله إلى المستشفى.