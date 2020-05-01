الحوثيون يبعثون برقية عزاء إلى واحد من أشهر الكتاب والمحليين العرب في المنطقة

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب

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بعث الحوثيون اليوم برقية عزاء إلى واحد من أشهر الكتاب العرب , الذي ينافح ويدافع عن القضايا الشيعية في المنطقة , ويتبني مواقف المليشيات الحوثية عبر القنوات الفضائية والمؤتمرات والندوات السياسية على مستوى المنطقة

حيث بعث رئيس مجلس الوزراء " الحوثي " الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة إلى الكاتب والمحلل السياسي العربي الفلسطيني عبد الباري عطوان، في وفاة شقيقه المهندس زياد الذي وافته المنية اثر إصابته بفيروس كورونا.

وعبر بن حبتور عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لعطوان وأفراد الأسرة وآل عطوان كافة في فلسطين والمهجر بهذا المصاب..