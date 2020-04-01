عاجل: 16 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة في 4 محافظات يمنية

الإثنين 11 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-خاص

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اعلنت لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة اليمنية ليل الاحد ،تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،وحالة وفاة.

ونشرت اللجنة في تغريدة رصدها مأرب برس على تويتر تفاصيل الحالات الجديدة وجاءت على النحو التالي:

(3) سيئون، محافظة حضرموت

(10) محافظة عدن

(2) محافظة لحج، بينها حالة وفاة

(2) محافظة تعز

بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ 10 أبريل إلى (51) حالة بينها (8) وفيات، (1) تعافي.