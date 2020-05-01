بالفيديو.. روسيا تهيـن الأسد مجددًا لكن هذه المرة بشكل مختلف

الأحد 10 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، تسجيلات مصورة، تظهر قيام القــوات الروسية، بترسـ.ـيخ مفهوم “الاحتـلال” في سوريا، بعد 5 سنوات من تدخل موسكو لإنقــاذ “بشار الأسد” من “سقــوط وشيك”.

وأحيت روسيا السبت الذكرى الـ75 لما يسمّى “عيد النصـر” الذي يؤرّخ لمناسبة هزيمة النازيين على يد الجـيش الروسية خلال الحـ رب العالمية الثانية. وفي هذه المناسبة، نقل موقع قناة “روسيا اليوم” تسجيلاً مصوراً لقيام “القــوات الجــوية الفضائية الروسية” بأداء عرض جــوي، فوق قاعـ.ـدة حميــميم، في الساحل السوري.

وقالت القناة الروسية الناطقة بالعربية، إن مروحـ.ـيات النقــل والمـروحيات الهــجومية من طراز “مي-8 أ إم تي شا” (Mi-8AMTS) و”مي-35 إم” (Mi-35M) وطائرات الشحن العســكرية آن-30″ و”آن-72″ ومقــاتلات “سو-35” متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مقــاتلات “سو-34” متعددة الوظائف، شاركت في أداء العـرض العــسكري.

كما “ظهرت في سماء حميميم طــائرة الإنذار المبكر “آ-50″، ترافقها قاذفتا “سو-24″، على مسافة 30 متراً عنها في محاكاة لعملــية التزود بالوقــود جــواً” وفق الموقع نفسه.

وأضاف الموقع أن العــرض الجــوي حظي بمتابعة “بعض أبناء الجــالية الروسية في اللاذقية الذين شاركوا في فعالية “الفوج الخالد” التذكارية، حاملين صور أجدادهم الذين حــاربوا في معــارك الحــرب الوطنية العظـ.ـمى”، بمشاركة ضـباط كبار من قــوات الأسد ومســؤولين في محافظة اللاذقية.

وتمثل قـاعدة حميـ.ـميم، جنوب شرق محافظة اللاذقية، أهم مظهر للـ.ـوجود الروسي في سوريا، حيث حصلت موسكو على امتياز من نظ.ـام الأسـد في آب أغسطس 2015، يمنحها حق استــخدام الــقاعدة إلى أجل غير مسمى، حتى إن القـاعدة باتت فعلياً جزءاً منفصلاً عن سوريا، تتصرف فيها موسـ.ـكو وكأنها أرض تابعة لها.

وشهدت “حميميم” في أكثر من مناسبة، مواقف سجّلتها عدسات الكاميرات، ظهر فيها “بشار الأسد” مجرد ضيف يستقبله “فلاديمير بوتين”، أو المسؤولون العســكريون الروس.