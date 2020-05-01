الحوثيون يبعثون برقية عزاء إلى واحد من أشهر الكتاب والمحليين العرب في المنطقة عاجل: 16 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة في 4 محافظات يمنية معلومة مذهلة يكشف عنها علماء الفضاء حول الكون السحيق ومتعلقة بكوكب الارض بالفيديو.. روسيا تهيـن الأسد مجددًا لكن هذه المرة بشكل مختلف اختراق حساب السجون السعودية وبث معلومة خطيرة عن الأمير محمد بن نايف أنظار العالم تتجه إلى أول دولة إسلامية تعلن توصلها لعلاج لفيروس كورونا المسلمون في إيطاليا .. جامع روما.. منارة مشعّة لجالية كادحة .. صور الحوثيون يفرجون عن عبدالكريم الإرياني السعودية تعلن استضافة مؤتمر دولي بخصوص اليمن بعد أيام أول رد رسمي من السعودية على مزاعم إصابة محمد بن نايف بنوبة قلبية داخل أحد السجون
كشف صحيفة "المرصد" السعودية عن حدوث اختراق لحساب تويتر التابع للمديرية العامة للسجون في السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحساب قد نشر تغريدة بث خلالها شائعة كاذبة عن أحد الشخصيات الاعتبارية، الأمر الذي أثار جدلاً بين متابعي الحساب على تويتر، قبل أن يتم استعادة الحساب من الاختراق وحذف التغريدة".
واستغرب الكثير من المتابعين من طريقة التغريدة وتوقيتها، مؤكدين أن الحساب بالفعل تم اختراقه، وأن منفذ الاختراق يريد بث الشائعات وإثارة البلبلة.
وكان الحساب المزعوم زعم إصابة ولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف بنوبة قلبية في سجنه، وادعى البيان أنه أول اعتراف رسمي أيضا من الرياض في اعتقال الأمير محمد بن نايف.