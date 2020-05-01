أنظار العالم تتجه إلى أول دولة إسلامية تعلن توصلها لعلاج لفيروس كورونا

الأحد 10 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت تركيا عن قدرتها في انتاج وبيع علاج لفيروس كورونا، جاء ذلك بعد موافقة الحكومة التركية على منح التراخيص اللازمة لشركة الأدوية التركية لإنتاج وبيع علاج لفيروس “كورونا”.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر”،أمس وسائل إعلام تركية "منحنا الإذن ببيع علاج لفيروس (كورونا)، والذي تم تطويره وتصنيعه من قبل إحدى شركات الأدوية المحلية”.

وأشار إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، سيستمر بناء مستشفيات الطوارئ متعددة الأغراض في مدينة إسطنبول بسرعة عالية”، لافتا إلى أنه “ستعمل هذه المستشفيات بشكل دائم في فترة ما بعد الوباء أيضا”.

والخميس الماضي، أعلنت جامعة العلوم الصحية التركية، تطوير علاج جديد لفيروس “كورونا”، وذلك بالتعاون مع شركة “VSY” لصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. بحسب وكالة الأناضول التركية.

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وذكر رئيس الجامعة البروفسور جودت أردول في بيان، “قمنا بعمل دؤوب ومتواصل في مجال البحث العلمي ومراقبة انتشار الوباء، وذلك في سبيل تطوير العلاج لهذا الوباء والوصول به إلى مرحلة الإنتاج”.

وأشار إلى أن “العلاج الجديد يحمل إسم (TR-C 19)، وتم تطويره في وقت سابق في المختبر، وأصبح جاهزا للتطبيق على المتطوعين خلال فترة قصيرة بعد الحصول على التراخيص”.

وتولي تركيا أهمية بالغة لمجال البحث والتطوير العلمي خاصة في مجال الصحة، وذلك بسبب تمتعها بالبنية التحتية القوية واهتمام الحكومة المباشر بالبحث والتطوير العلمي، حيث أبرزت أزمة “كورونا” قوة القطاع الصحي في البلاد، إذ يعمل في مجال الرعاية الصحية أكثر من مليون و100 ألف شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الجامعات ومراكز البحث العلمي قد بدأت بتطوير علاج ومستلزمات طبية خاصة بـ”كورونا” خلال الفترة الماضية، ومنها إنشاء مقصورة خاصة لفحص المريض عن بعد، فيما تحولت عدد من القطاعات الصناعية والدفاعية لتصنيع أجهزة للتنفس، وذلك بتوجيهات من الرئيس أردوغان ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي للوباء.