الحوثيون يفرجون عن عبدالكريم الإرياني

الأحد 10 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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إطلق يوم الاحد سراح الناشط اليمني عبدالكريم المنزلي الارياني بعد نحو عام ونصف من الاعتقال في سجون الحوثيين بصنعاء.

وقالت ابرار، ابنة الناشط عبدالكريم الارياني، مساء الاحد ، في منشور رصده محرر «مأرب برس»، ان والدها في طريقه الى المنزل بعد ان تم الافراج عنه.

وكتبت، بعد وصول الارياني الى منزله، ان والدها تقدم بالشكر لكل من تضامن معهم ووقف الى جانبهم.

وكانت المليشيات الحوثية اعتقلت عبدالكريم الارياني قبل اكثر من عام ،على خلفية كتابات واراء معارضة.

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